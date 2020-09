Câmara de Famalicão vai renovar Escola Secundária de Joane

Alexandra Lopes Hoje às 18:53 Facebook

A Câmara de Famalicão e o Ministério da Educação assinaram um acordo, com vista à requalificação da Escola Secundária Benjamim Salgado, situada na vila de Joane.

Segundo revela a Autarquia em nota enviada à imprensa este "acordo de cooperação" permite que comece a ser desenvolvido um trabalho com a escola e os agentes educativos, para desenvolver "um projeto de intervenção" que "devolva" as condições que o estabelecimento de ensino deve ter. O município vai fazer os projetos de arquitetura e das especialidades para a "modernização do edifício e dos arranjos exteriores", e apresentar uma candidatura para garantir o financiamento da empreitada.

"A perspetiva que temos é que está a chegar uma oportunidade e temos que estar preparados, devemos ter tudo pronto para que a escola tenha a intervenção que permita modernizá-la, adaptá-la aos novos contextos educativos, que traga as comodidades que são necessárias para que quem a frequente", adiantou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha.

O edifício da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado data de 1983 e nunca sofreu obras de melhoramento. Há alguns anos que são reclamadas obras, onde se incluem espaços exteriores cobertos.

O estabelecimento de ensino acolhe atualmente 1400 alunos.