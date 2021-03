Câmara quer instalar Campus da Proteção Civil em Bairro

Alexandra Lopes Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Famalicão quer instalar o Campus da Proteção Civil no denominado Parque de Diversões António Sampaio, situado na freguesia de Bairro. O município quer arrendar o espaço e ali instalar um Centro Municipal de Proteção Civil, uma Base de Apoio Logístico e um heliporto.

A proposta para arrendar o imóvel de 30 mil metros quadrados, por dez anos e 36 mil euros anuais, vai ser analisada na próxima quinta-feira, em reunião de Câmara.

Segundo a proposta da Autarquia o intuito é "reforçar" o serviço municipal de proteção civil "dotando-o de melhores infraestruturas, mais adequadas à prossecução das suas competências e objetivos tendo em vista exercício pleno das mesmas".

De acordo com a mesma fonte, para a criação do Campus da Proteção Civil, composto pelas três valências, já fora estabelecidos contactos com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a celebração de um protocolo de colaboração. Refere ainda a proposta que o espaço em causa "cumpre as condições de viabilidade e requisitos necessários para a implantação das infraestruturas em causa", nomeadamente a localização e as valências.