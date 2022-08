Câmara quer reabilitar posto da GNR de Famalicão

A Câmara de Famalicão vai fazer um projeto de reabilitação do posto da GNR de Famalicão e apresentá-lo ao Ministério da Administração Interna. A última intervenção profunda no edifíco aconteceu em 1989, altura em que ali foi instalada a força policial.

Com mais de 30 anos, o edifício onde está instalada a GNR de Famalicão tem condições débeis, nomeadamente ao nível do espaço reservado para os militares que ali trabalham. Contudo, as condições para os utentes também não são as melhores, desde logo na receção onde se sente muito frio no inverno.

O espaço foi construído nos anos 40, sendo que a sua primeira função foi de cadeia entre 1947 e 1972. Mais tarde, entre 1975 e 1984 o local funcionou como instituição de ensino, e só em novembro de 1989 é que foi inaugurado como quartel da GNR. Esta foi a altura em que o edifício sofreu a última intervenção profunda.

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, visitou o posto e considerou que carece de uma "intervenção profunda e urgente".

"Continuaremos a reivindicar por mais e melhores condições para as nossas forças de segurança, para que possam exercer a sua função em condições condignas", notou o autarca dizendo estar disponível para a elaboração do projeto de reabilitação. "Procuraremos concertar esforços com o Ministério, no sentido de avançar com a reabilitação deste posto, o mais rapidamente possível". "Estamos a falar de um serviço de proximidade importantíssimo para a segurança e bem-estar dos famalicenses", adiantou Mário Passos.