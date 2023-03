Caminhada pelo património e concurso de doces na Semana Santa de Famalicão

A Semana Santa de Famalicão, organizada pela Confraria das Santas Chagas com o apoio da Câmara Municipal e da Paróquia de Santo Adrião começa já no próximo sábado, com a 1.ª Caminhada pelo Património Religioso de Famalicão.

Além do périplo pelo património religioso e cultural da área urbana, a iniciativa conta este ano com outra novidade, o 1.º Concurso de Doces Caseiros de Páscoa, inserido no certame Páscoa Doce, que decorre nos dias 1 e 2 de abril, na Praça D. Maria II.

À semelhança de anos anteriores, haverá ainda a realização da Via Sacra Jovem, no dia 31 de março, a recriação da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, no dia 2 de abril, às 11 horas, na Praça 9 de abril e no mesmo dia, às 15 horas, no salão paroquial de Santo Adrião, a segunda edição do Cortejo Bíblico "Páscoa Hebraica", que contará com a participação de grupos de teatro do concelho.

A procissão do "Senhor Ecce-Homo" decorre no dia 6 de abril, às 21.30 horas, e no dia seguinte, à mesma hora, acontece a procissão do Enterro do Senhor.

A Semana Santa encerra com um concerto de Páscoa, no dia 15 de abril, na Igreja Matriz Nova.

"Temos feito um enorme esforço para abrir caminhos de futuro procurando fazer mais e melhor", adiantou José Pedro Sousa da Confraria das Santas Chagas.

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, a Semana Santa já é "um evento de referência cultural e turística" que traz ao centro da cidade uma "programação regular" que se prolongará todos os fins de semana até ao final do ano.