Casa das Artes de Famalicão reabre na próxima semana

A Casa das Artes de Famalicão reabre as portas na próxima semana, depois de ter estado encerrada por causa da pandemia da covid-19.

Nos dias 2, 3 e 4 de julho, a reabertura acontece com "A História de Oliver Twist", às 21 horas e 30, no Grande Auditório. Trata-se de uma adaptação da obra "Oliver Twist" de Charles Dickens, realizada por João Regueiras, para o Baú dos Segredos, o ateliê de teatro anual dirigido a crianças e jovens dirigido pelo mesmo João Regueiras e com coprodução da Casa das Artes.

Depois, a 23, 24 e 25 de julho, também às 21 horas e 30 e no Grande Auditório, numa encenação de Pedro Galiza, sobe ao palco Inferno (círculos VII, VIII e IX), a partir de Divina Comédia de Dante Alighieri, uma coprodução Casa das Artes de Famalicão e ACE Escola de Artes de Famalicão - Alunos do 3º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação.

