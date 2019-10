Condutor em fuga depois de atropelar casal em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 21:15, atualizado às 21:49 Facebook

Uma mulher de 52 anos sofreu ferimentos graves depois de ter sido atropelada quando atravessava a rua Padre Domingos Joaquim Pereira em Brufe, Famalicão. O companheiro, que também foi colhido, sofreu ferimentos ligeiros.

O casal estaria a atravessar a rua por volta das 20 horas, quando foi atropelado. As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Famalicenses e pela VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave e transportadas ao hospital de Famalicão.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, o condutor que atropelou o casal fugiu do local. A GNR está a tentar localizar o suspeito.