Castro das Eiras será património de interesse público

Conjunto em Pousada de Saramagos, Famalicão, está em vias de ser monumento para ganhar proteção.

O Conjunto Arqueológico das Eiras integra o Castro das Eiras e respetivo balneário, a Atalaia do Telhado, o Castro e Castelo de Vermoim, o Castro de Santa Cristina, a Bouça de Pique e as quatro Mamoas de Vermoim. São locais com várias cronologias que abrangem a freguesia de Pousada de Saramagos e de Joane, Vermoim, Vale de S. Martinho, e a União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela.

A classificação do local vai definir uma zona de proteção dos vestígios arqueológicos porque, como explicou Felisbela Leite, arqueóloga responsável do município, a erosão provocada pela passagem de motos, por exemplo, pode destruir achados.