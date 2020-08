Centro Social de Ribeirão em Famalicão sem utentes infetados

Alexandra Lopes Ontem às 21:46 Facebook

Não há utentes infetados com covid-19 no Centro Social de Ribeirão, em Famalicão. A instituição revelou, este sábado, através da sua página online, que "todos os utentes das estruturas residenciais do serviço de apoio domiciliário que fizeram o teste à covid-19 deram resultado negativo".

O centro social decidiu testar todos os funcionários e, na passada quinta-feira, comunicou que alguns testaram positivo. Por isso, avançaram para a suspensão das atividades sociais, mantendo-se apenas em funcionamento as estruturas residenciais e o fornecimento de refeições aos utentes em apoio domiciliário que não têm retaguarda familiar. Entretanto, foi implementado um plano de contingência.

Recorde-se que o presidente da instituição, Monsenhor Manuel Joaquim Fernandes, testou positivo à covid-19 no passado dia 7, tendo sido infetado depois de ter participado num encontro com outros 12 sacerdotes. Seis estão infetados. A mãe do padre de Ribeirão também estava infetada, e acabou por morrer esta sexta.