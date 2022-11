Centros de Investigação de Famalicão precisam de mais 200 trabalhadores

Alexandra Lopes Hoje às 18:21 Facebook

O CITEVE - Centro Tecnológico do Têxtil e Vestuário e o o CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes precisam de mais cerca de 200 trabalhadores para executar, nos próximos quatro anos, os projetos de investigação e desenvolvimento no âmbito das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da Bioeconomia.

Atualmente, as duas instituições têm 320 colaboradores mas com os novos projetos, próprios e em parceria com empresas, serão necessários mais recursos humanos. Por isso, e porque "é difícil atrair" os candidatos qualificados de Lisboa e do Porto para "cidades de média, pequena dimensão" o Citeve está a equacionar recrutar no estrangeiro.

"Se tivéssemos mais tempo fazíamos como sempre fizemos", afirmou, esta terça-feira, Braz Costa, diretor geral do Citeve, durante a visita do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, no âmbito do roteiro Created IN, referindo-se à qualificação de jovens dentro de portas.