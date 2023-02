JN/Agências Hoje às 13:57 Facebook

Um homem de 57 anos ficou hoje ferido com gravidade na sequência de uma queda numa prova de BTT em Courel, Barcelos, distrito de Braga

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Cávado, o alerta foi dado às 11.29 horas e o homem foi assistido no local, tendo sido depois transportado para o Hospital de Braga.

A assistência ao ferido esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e de uma Viatura de Emergência Médica do INEM.