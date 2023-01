Cimenteira do Louro vai criar 12 postos de trabalho e apostar em betão inovador

A Cimenteira do Louro, sedeada em Vila Nova de Famalicão, vai instalar uma nova linha de produção na sua unidade de Lousado e criar 12 postos de trabalho. A instalação deverá acontecer no próximo mês de abril.

A empresa já emprega 150 pessoas e produz vários produtos em betão. Desenvolveu durante cerca de quatro anos o Slimcrete, um revestimento de betão leve, flexível, amigo do ambiente, e que consegue ser transportado reduzindo os custos em cerca de 80%. O desenvolvimento do novo produto, que serve várias aplicações com destaque para a reabilitação, foi feito em Aveiro e implicou a construção de maquinaria própria para a produção. Agora, a Cimenteira do Louro que exportar 50% de tudo o que produz e vai instalar a linha de produção em Lousado.

Com 48 anos de existência, esta firma familiar procura garante ter "qualidade, design e performance" num mercado que está "em permanente evolução", segundo avançou Dinis Silva, um dos responsáveis pela administração. "E é para corresponder a esta exigência que investimos em investigação e desenvolvimento de produtos, como este que estamos a apresentar ao mercado, que além das características únicas é ainda um produto amigo do ambiente, fabricado com tecnologias produtivas com reduzidas emissões de CO2", afirmou durante uma visita que contou com a presença do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos à empresa, no âmbito do roteiro Created In.

PUB

O autarca destacou o empreendedorismo e a inovação da Cimenteira do Louro. "Famalicão é um território de criação, inovação, investigação e desenvolvimento tecnológico e a Cimenteira do Louro representa muito isto, patente neste novo produto, que é mais um de tantos outros que nos foram aqui apresentados e que fazem da marca uma referência mundial", acrescentou.