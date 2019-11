Cinco feridos, três com gravidade, em despiste na A3 em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 10:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, num despiste na manhã deste domingo ao quilómetro 25 da A3, em Esmeriz, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o sinistro aconteceu no sentido Famalicão-Porto e feriu três pessoas com gravidade, que foram encaminhadas para os hospitais de Braga, Santo António e S. João. Outras duas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital de Famalicão.

No local estiveram a BT da GNR, Bombeiros de Famalicão, Famalicenses, VMER de Barcelos e a de Famalicão e SIV de Santo Tirso.

O trânsito esteve cortado durante algumas horas, mas reabriu cerca das 12.30 horas.