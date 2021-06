Cinema itinerante pelas freguesias de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:14 Facebook

Começa a 4 de julho e prolonga-se até 18 de agosto mais uma edição do Cinema Paraíso, que leva ao Parque da Devesa, em Famalicão, e a várias freguesias do concelho sessões de cinema ao ar livre.

Este ano, o cinema chega a Arnoso Santa Eulália, Carreira, Fradelos, Mogege e Vale São Cosme. A primeira sessão do Cinema Paraíso, uma iniciativa do Cineclube de Joane, decorre no dia 4 de julho, no Parque de Jogos da Carreira, com o filme "Benzinho", de Gustavo Pizzi. No dia 7 de julho, é exibido "Knives Out: Todos São Suspeitos", no Parque da Devesa. "Tempos Modernos" de Charlie Chaplin, "A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca", "Mirai", "Parasitas" e "Ordem Moral" são outras das películas que vão ser exibidas no Cinema Paraíso.

As sessões começam às 22 horas e têm entrada gratuita, sendo que, para as sessões que acontecem no Parque da Devesa, é necessário levantamento de bilhete durante as duas horas que antecedem a sessão.

Segundo a organização, a itinerância da iniciativa permitiu que o Cinema Paraíso estacionasse em "mais de trinta locais" e em mais de metade das freguesias do concelho.

"Para esta edição vamos continuar a levar o cinema às populações, com escolhas criteriosas, com propostas que cheguem ao grande público e que ambicionam surpreender o espectador. cinema popular de várias proveniências, do presente e em diálogo com a história do cinema", acrescentou.