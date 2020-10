Clínica da Mulher do hospital de Famalicão já abriu

Alexandra Lopes Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Clínica da Mulher e da Criança do Hospital de Famalicão começou a funcionar esta terça-feira. O espaço das antigas urgências foi remodelado e transformado, num espaço que concentra os cuidados de saúde destinados à mulher, à criança e ao adolescente.

A obra custou cerca de 300 mil euros, sendo que 50% do valor foi financiado pela Câmara de Famalicão, e também contou com a comparticipação da sociedade civil através do mecenato.

Assim, o hospital conta com uma nova área materno-infantil, que agrega os serviços de saúde de ambulatório de pediatria, ginecologia e obstetrícia.

Em nota enviada à imprensa, o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, destaca o envolvimento da sociedade civil no projeto ​​​​​​, que "permitiu a concretização de uma obra de superior interesse público".