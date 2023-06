Coligação PSD/PP vence eleições intercalares para Junta de Ribeirão

Leonel Rocha, da coligação PSD/PP, ganhou este domingo, com maioria absoluta, as eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de Ribeirão, em Famalicão.

A lista liderada por Leonel Rocha conseguiu sete mandatos, seguindo-se o PS e o movimento independente "Juntos por Ribeirão" cada um com três mandatos. CDU e Chega conquistaram 1% e 2% dos votos, respetivamente.

Nas autárquicas de 2021, Leonel Rocha ganhou as eleições para a Junta de Ribeirão mas não conseguiu maioria. Por isso, cinco meses depois formou executivo em conjunto com dois elementos do movimento "Juntos por Ribeirão". Mas, em dezembro de 2022, o executivo renunciou ao mandato, tendo sido nomeada uma Comissão Administrativa. Todos os elementos da lista da coligação PSD/PP abdicaram do mandato pelo que não foi possível substituir o presidente. Assim, tiveram de ser realizadas novas eleições.

No discurso da vitória, Leonel Rocha agradeceu a "confiança"dos ribeirenses garantindo que esta lhe traz "mais responsabilidades". "Podem contar comigo para desenvolver Ribeirão", afirmou, afiançando que "todos" são solução. "Há muita coisa para fazer", atirou, notando que agora é preciso "acelerar" e logo que tome posse a Junta vai avançar com obras porque há "projetos" feitos e orçamentos pedidos.