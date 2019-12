Seis agentes da PSP feridos em colisão com veículo ligeiro em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 10:37 Facebook

Uma colisão entre uma carrinha da PSP e um veículo ligeiro na A3 em Antas, em Famalicão, provocou esta terça-feira sete feridos, um dos quais grave. Cinco agentes são feridos ligeiros, um encontra-se em estado grave. O condutor do carro ficou com ferimentos ligeiros.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 09.23 horas, tendo sido mobilizados para o local duas corporações de bombeiros de Famalicão, num total de 21 homens e 10 viaturas. Uma Viatura de Emergência Médica (VMER), GNR e a Brisa estão também no local.

Dos sete feridos, seis foram transportados para o Hospital de Braga e um para o Hospital de Famalicão.

Os agentes vinham do Comando Metropolitano da PSP no Porto e viajavam no sentido Porto-Braga. O acidente aconteceu ao quilómetro 38 e a circulação na A3 já está normalizada.