Colisão entre carro e autocarro fere duas pessoas em Famalicão

Um ferido grave e um ligeiro é o resultado de uma colisão entre um carro e um autocarro na EN14, em Arnoso Santa Maria, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o acidente aconteceu por volta das 8.20 horas. O ferido grave, o condutor do carro, de 33 anos, foi transportado para o hospital de Braga e o ligeiro, condutor do autocarro, de 67 anos, foi socorrido no de Famalicão.

No local estiveram os Bombeiros Famalicenses e a VMER do hospital de Famalicão. A BT da GNR de Braga está no local.