Colisão faz três feridos e corta EN 206 em Famalicão

Três feridos, um dos quais em estado grave, é o resultado de uma colisão entre duas viaturas na EN 206, em Requião, Famalicão, esta sexta-feira ao início da tarde. O sinistro cortou a via durante mais de uma hora. Entretanto, a circulação foi restabelecida.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, uma das viaturas circulava no sentido Guimarães/ Famalicão e a outra em sentido contrário. Um dos veículos terá entrado em despiste e colidiu com o outro. Um deles, uma carrinha ligeira de mercadorias, foi depois embater na parede.

Um dos ocupantes da carrinha, um jovem de 28 anos, teve de ser desencarcerado. Sofreu ferimentos graves. O outro de 39 anos e a mulher de 55 anos, que seguia na outra viatura envolvida no acidente, sofreram ferimentos ligeiros.

Os Bombeiros Famalicenses, a VMER do hospital de Famalicão e a SIV de Santo Tirso prestaram socorro às vítimas e transportaram nas ao hospital de Famalicão.

No local esteve a BT da GNR de Braga.