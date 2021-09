Alexandra Lopes Hoje às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista morreu, esta sexta-feira à noite, na EN 206, em Pousada de Saramagos, Famalicão, numa colisão com um carro.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a vítima já estaria em paragem cardiorrespiratória quando os meios de socorro chegaram ao local.

As tentativas de reanimação não tiveram sucesso e o óbito acabou por ser declarado no local, onde estão os Bombeiros Famalicenses, a ​​​​​​​VMER do hospital de Famalicão e a GNR de Joane.