"Comércio da Vila" leva comércio tradicional para o digital

Já está em funcionamento a loja virtual de promoção e venda de produtos e serviços de Famalicão denominada "Comércio da Vila". Trata-se de uma plataforma de e.commerce que possibilita aos comerciantes e empresários do concelho ter disponíveis bens e serviços apenas para mostra ou para venda online.

A plataforma, operacionalizada pela Associação Industrial e Comercial de Famalicão (ACIF) em parceria com a Câmara de Famalicão, foi apresentada esta segunda-feira, reunindo, para já, 150 comerciantes, sendo que destes 60 optaram pela loja online e os restantes preferiram a montra digital. A associação comercial vai investir nesta marketplace 160 mil euros em dois anos.

"Abrimos mais uma janela para o mundo", afirmou Fernando Xavier, presidente da ACIF, notando que esta é uma forma de estar próximo dos consumidores. Para o responsável, é "fundamental" estar no digital, daí o desenvolvimento desta aplicação cujo projeto surgiu antes da pandemia, mas acabou acelerado pela mesma. Fernando Xavier considera que é "um primeiro passo sem riscos e sem custos", que a "curto prazo" vai permitir aos comerciantes "ver a grandeza" do projeto.

Além de ser uma montra digital e poder ser local de transações, o marketplace Comércio da Vila vai dar descontos e, em breve, permitir que os produtos sejam entregues em apenas duas horas. "Queremos que seja um serviço de qualidade", notou Elisabete Costa, coordenadora do projeto, explicando que associado à aplicação há um cartão com "tecnologia revolut" que permite carregamentos. Entretanto, serão adicionadas outras funcionalidades à aplicação, à medida que os empresários aderem ao projeto.

Maria Gomes, da loja de roupa "Paulo Gomes", já aderiu à plataforma e considera-a uma mais-valia. "Além de nos permitir vender, vai ajudar-nos a angariar mais clientes", notou, explicando que será uma oportunidade de dar a conhecer os seus produtos e também a loja física.

Também o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, vê no digital uma oportunidade. "Não queremos substituir o balcão mas o virtual também tem oportunidades que devem ser aproveitadas", afirmou. Para o autarca esta é uma forma do comércio ganhar proximidade com o cliente.