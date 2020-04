Comércio famalicense ganha loja virtual

Hoje às 16:54 Facebook

A partir desta semana, o comércio local famalicense tem uma nova montra à distância de um clique. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) lançaram a plataforma online "Comércio da Vila", uma loja virtual de promoção e venda dos produtos e serviços dos comerciantes do concelho.

Trata-se de um projeto que pretende ativar os negócios dos comerciantes do concelho nas plataformas online. Para uma resposta imediata ao contexto atual, as redes sociais foram os canais escolhidos para responder à urgência do tecido comercial famalicense. É o início de um processo com diversas e diferentes oportunidades, mas que aponta a um futuro que já está a acontecer e em que todos os famalicenses sairão a ganhar.

O projeto é aberto a todos os comerciantes do município, com ou sem estabelecimento físico, sendo gratuito durante três meses, período que se estende até aos seis meses para os associados da ACIF.

Nesta fase de arranque, o projeto privilegia, para já, as redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram.

