Concurso para pista de atletismo em Famalicão sem candidatos

Alexandra Lopes Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O concurso público para a construção da pista de atletismo de Famalicão ficou "deserto", o que levou a Câmara Municipal a alterar o projeto e a lançar um novo procedimento, desta vez sem a construção da bancada. A Autarquia acredita que a pista de atletismo poderá estar pronta "até ao final do ano".

A abertura do novo concurso público para o equipamento desportivo foi aprovado na reunião do executivo camarário desta quinta-feira, com o autarca de Famalicão, Paulo Cunha, a explicar que não houve nenhuma empresa a concorrer abaixo do valor base da obra. Por isso, o concurso ficou deserto.

Entretanto, foi feita uma análise ao projeto e retirada a bancada para público que estava prevista. "Há um conjunto de pilares pré-fabricados que eram necessários, que subtraímos porque era uma incógnita [conseguir adquiri-los] ", explicou o vereador do Desporto, Mário Passos, questionado pelo vereador do PS, Nuno Sá.

Assim, a bancada vai integrar a segunda fase da obra, altura em que está prevista a construção de um centro de BTT.

Para Paulo Cunha, além do mercado da construção ser "muito flutuante" e por isso a carteira de obras das empresas mudar rapidamente, para o concurso ter ficado deserto terá também contribuído o facto dos "quadros comunitários arrancarem tarde". Isso e toda a burocracia, acrescentou, leva a que as obras sejam "empurradas para o final", e portanto se concentrem no mesmo tempo.

O concurso público para a pista de atletismo previa que a obra, orçada em 1,9 milhões de euros, começasse durante este mês. Com este recuo, a obra vai agora custar cerca de 1,5 milhões de euros e terá de ser concluída em 150 dias. Os procedimentos para a segunda fase, onde está incluída a bancada e o centro de BTT, vão começar quando a primeira fase estiver no terreno.

O novo equipamento desportivo vai incluir uma pista com 400 metros e estará preparado para a prática de todas as disciplinas do atletismo.