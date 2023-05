Condutor que atropelou mortalmente jovem em Famalicão fugiu

O condutor da viatura que atropelou mortalmente uma jovem de 19 anos, na noite deste sábado, na Variante Nascente, em Famalicão, fugiu.

Ao que apurou o JN, a vítima mortal e um outro jovem de 18 anos foram colhidos na altura em que o carro em que seguiam estaria a ser rebocado. As duas vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória à chegada do socorro, mas a jovem acabou por não resistir e faleceu no local. A situação do jovem acabou de ser revertida tendo sido transportado para o hospital de Braga.

A Variante esteve cortada durante várias horas. A equipa de investigação em acidentes de viação da PSP esteve no local e recolheu diversos vestígios.