"Cordão" ensina a origem dos bebés às crianças de Famalicão

A composição teatral "Cordão" sobe este sábado, ao palco do Teatro Narciso Ferreira, em Famalicão para "responder" à curiosidade das crianças sobre a sua origem.

"Como é que os bebés vão parar à barriga? O que é este fio que está preso no bebé? Como se chama? Serve para o bebé se segurar? E eu, como é que eu nasci?" são algumas das questões que os mais novos têm, e que o espetáculo vai trazer para cima do palco.

Destinado a crianças entre os 3 e os 6 anos, "Cordão" alia a interpretação à manipulação de objetos e marionetas, interpolado com música e sonoplastia tocada ao vivo. É um apelo aos sentidos que nasceu com um projeto da educadora do filho de Neusa Fangueiro, atriz que interpreta o texto do espetáculo escrito por Regina Guimarães. A acompanhá-la está Rui Leitão.

O projeto da educadora brotou para dar resposta às curiosidades dos alunos sobre os bebés e a sua origem. Cada um tinha uma interpretação diferente. E foi a partir daí, que a Fértil Cultural pensou em desenvolver o tema do ponto de vista artístico.

"Foi uma construção muito orgânica, íamos experimentando e construindo até ao resultado", explica Isabel Barros, a encenadora.

Hoje, às 15.30 horas, está em exibição no Teatro Narciso Ferreira, em novembro estará na Casa das Artes de Famalicão havendo ainda sessões para as escolas.