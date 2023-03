Criada associação luso-galega de produtos tradicionais

O Concelho de O Barco de Valdeorras, a Câmara de Vila Nova de Famalicão e a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, constituíram, esta quarta-feira, naquela cidade galega, a Terra - Associação luso-galaica de produtores tradicionais.

A associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular adiantou, em comunicado que a Terra tem como objetivo o de promover produtos do território de elaboração artesanal e de excelência. "Trata-se de um projeto que está a ser desenvolvido há oito anos pelo município de o Barco de Valdeorras (província de Ourense) - que lidera a iniciativa e que é apoiado por fundos europeus através do POCTEP (Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça).

"Esta iniciativa integra-se numa estratégia de luta contra a crise demográfica nas zonas de Lugo, Ourense e Terras de Trás-os-Montes para fixar população através de um empreendimento ligado à elaboração de produtos tradicionais. Da mesma forma, neste projeto participam localidades do interior e da totalidade do território incluindo populações do eixo costeiro que trabalham no sector conserveiro com critérios de excelência", diz o secretário-geral Xoán Mao, em comunicado.

Para a concretização do projeto - acrescenta - o Eixo Atlântico promoveu a criação da imagem de marca, a formação em rotulagem, e fomentou a elaboração de produtos de excelência. Anualmente, a entidade organiza duas feiras para a compra dos produtos: uma em O Barco de Valdeorras, que se realizou no passado mês de setembro, e outra cuja última edição teve lugar em Santiago de Compostela em julho.

A direção da Terra é presidida por Óscar Freire da cooperativa galega Amarelante (que se dedica à plantação de castanheiros e comercialização do fruto), tendo como vice-presidente Alberto Teixeira de Carvalho da Cooperativa Agrícola Frutivinhos (vinhos verdes e produtos agrícolas), de Famalicão, sendo Tesoureiro, Diego de la Torre, (produtor de azeite), O Secretário é Saúl García, da Barbudos Cooperativa (vinhos e economia social e a Vogal é Cátia Rodrigues Afonso da Olivadouro (produção de azeites), de Bragança.