Criada bolsa de voluntários para combate à pandemia em Famalicão

A Câmara de Famalicão está a criar uma bolsa de voluntários para "apoiar no combate à pandemia" da doença Covid-19.

O objetivo, segundo nota enviada às redações esta quinta-feira, é "criar respostas em diversas frentes, nomeadamente no apoio a cidadãos institucionalizados, seniores e portadores de deficiência; a cidadãos com infeção Covid-19, na compra de medicamentos e entrega no domicílio, na compra e entrega de bens de primeira necessidade e entrega no domicílio, na ligação com as unidades de saúde para obtenção de receituário crónico, ajudar na limpeza e higienização de espaços e acolhimento temporário de animais de companhia".

De acordo com a mesma fonte os interessados em fazer parte desta bolsa deverão fazer a sua inscrição no site do Banco de Voluntariado de Famalicão.

Na terça-feira, Paulo Cunha, autarca de Famalicão, anunciou o Plano de Reação e Intervenção à situação epidémica, onde consta a criação de uma bolsa de voluntários para "dar apoio às necessidades que possam surgir, nomeadamente nas Misericórdias e IPSS's".