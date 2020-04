Criada plataforma online para ativar comércio de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Famalicão e a Associação Comercial (ACIF) lançaram uma plataforma online de promoção e venda de produtos e serviços dos comerciantes do concelho.

O objetivo da plataforma denominada "Comércio da Vila" é "ativar os negócios dos comerciantes do concelho" no mundo digital. No imediato, refere a Autarquia em nota enviada à imprensa, "as redes sociais foram os canais escolhidos para responder à urgência do tecido comercial famalicense".

O projeto está aberto a todos os comerciantes do concelho de Famalicão, e será gratuito durante três meses, sendo o período de gratuitidade alargado para seis meses para os sócios da ACIF.

"O projeto Comércio da Vila assume-se como uma iniciativa com múltiplas oportunidades para os comerciantes de todo o concelho e que aponta, desde logo, para uma estratégia de futuro, que já está a acontecer com a nova tendência de consumo de proximidade, e em que todos os famalicenses sairão a ganhar" referem Paulo Cunha e Francisco Xavier, presidentes da Câmara e da ACIF, respetivamente, na mensagem de apresentação da iniciativa enviada aos comerciantes.

"É um desígnio que surgiu com o objetivo de resolver, parcialmente, uma emergência, introduzir um novo dinamismo e alavancar o comércio local, promovendo o empreendedorismo, o trabalho, a criatividade e a determinação", concluem.