"Cultura para Todos" envolveu 900 famalicenses

O projeto "Há Cultura | Cultura Para Todos", promovido pela Câmara de Famalicão, envolveu 900 cidadãos de todo o concelho e teve 2250 espetadores. Os números que espelham os resultados do projeto de educação para a cultura levam o autarca famalicense, Mário Passos, a falar num balanço "muitissimo positivo".

Cerca de 20 ações concretizadas pela comunidade e para a comunidade, com a orientação artística de entidades culturais do concelho, conseguiu abranger maioritariamente "grupos vulneráveis". Além de instituições culturais, o "Há Cultura" contou ainda com a colaboração das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIFs) e com parcerias de mais de uma centena de instituições sociais e culturais do território.

Tratou-se de um investimento de 310 mil euros, financiado em 85% pelo Norte 2020 através do Fundo Social Europeu, num projeto que a Câmara Municipal assegura que é para continuar. Está prevista a implementação de cerca de uma dezena de projetos, nos próximos anos, em dez territórios abrangidos pelas comissões sociais inter-freguesias.

"Esta nova forma de gerar cultura, por via da cocriação com os cidadãos, potencia um maior envolvimento de camadas da sociedade que não teriam oportunidade de o fazer pelas vias tradicionais", adiantou Mário Passos, numa nota enviada à imprensa. "Estou satisfeito com tudo o que temos feito, mas queremos fazer mais e melhor", acrescentou.