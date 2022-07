Despiste de mota faz um morto em Famalicão

Um homem de 40 anos morreu, na manhã deste domingo, num despiste de mota numa zona florestal em Ribeirão, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o condutor da mota seria voluntário numa prova desportiva que se ia realizar naquela freguesia. Estaria a percorrer o percurso da prova, um trail solidário, quando por motivos ainda desconhecidos entrou em despiste.

Os elementos da Cruz Vermelha de Ribeirão que se encontravam de prevenção no evento encontraram o homem em paragem cardiorrespiratória. Com o apoio da equipa da VMER de Famalicão iniciaram manobras de reanimação e transportaram a vítima ao hospital de S. João, no Porto, onde segundo informações da Cruz Vermelha de Ribeirão viria a falecer.

O homem residia na Trofa.