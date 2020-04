Despiste faz dois feridos, um grave, em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste, na manhã desta terça-feira, na Avenida dos Descobrimentos, em Famalicão. O alerta foi dado às 7.40 horas e uma das vítimas encontra-se em estado grave.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher a viatura circulava no sentido Famalicão/Porto quando entrou em despiste e bateu contra um muro. As razões do despiste não são ainda conhecidas. As vítimas tiveram de ser desencarceradas.

Os Bombeiros de Famalicão e a equipa da VMER socorreram as vítimas no local. O ferido grave foi transportado para o hospital de Braga e a vítima com ferimentos leves recebeu tratamento no hospital de Famalicão. A PSP de Famalicão esteve no local.