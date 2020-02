Despiste faz três feridos em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 09:27, atualizado às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Três homens, com idades entre os 25 e os 40 anos, ficaram feridos, um deles com gravidade, num despiste de uma viatura na madrugada deste sábado, na EN 204, no Louro, em Famalicão.

A viatura entrou em despiste e embateu num muro. As vítimas tiveram de ser desencarceradas.

O condutor, com cerca de 25 anos, foi transportado ao hospital de Famalicão com ferimentos leves. Os dois ocupantes, um deles em estado grave, foram levados para o hospital de Braga.

No socorro, estiveram os Bombeiros Famalicenses e as ​Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (​​​​​​VMER) de Famalicão e Barcelos.