Despiste com atropelamento faz três feridos em Famalicão

O acidente ocorreu pelas 8.45 desta segunda-feira. Os feridos foram transportados para o Hospital de Famalicão.

Uma viatura ligeira despistou-se, esta segunda-feira de manhã, na Avenida da Indústria, em Ribeirão (concelho de Famalicão) e atropelou dois trabalhadores da autarquia famalicense, chocando contra uma carrinha da câmara.

Os funcionários municipais estavam a realizar trabalhos de manutenção da via. Um deles, com 57 anos, sofreu várias fraturas e o outro ferimentos leves. O condutor do automóvel ligeiro foi considerado ferido leve.

O acidente ocorreu pelas 8.45 horas. Todos eles foram transportados para o Hospital de Famalicão.

De acordo com a autarquia de Famalicão, os trabalhos estavam a decorrer "acompanhados da sinalética própria deste tipo de intervenção".