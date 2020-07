"Dias à mesa" quer atrair turistas a Famalicão no verão

JN/Agências Hoje às 16:59 Facebook

"Estimular a atividade turística" durante o verão e "apoiar" os restaurantes do concelho são os principais objetivos da iniciativa "Dias à Mesa - Especial Verão", que decorre de 24 de julho a 6 de setembro, em Famalicão. Durante estes dias, os restaurantes vão fazer descontos em refeições e oferecer sobremesas.

O "Dias à Mesa" nasceu no ano passado e alia a gastronomia a outras iniciativas que decorrem no concelho de Famalicão, mas este ano esteve interrompido durante maio e junho. Ao longo da iniciativa, os visitantes dos restaurantes carimbam um passaporte que dá direito a descontos. Contudo, este ano, devido ao interregno e às dificuldades que os restaurantes apresentam devido à pandemia, a Câmara Municipal de Famalicão, que promove a iniciativa, decidiu lançar uma edição especial de verão.

Assim, entre julho e setembro, os 14 restaurantes aderentes vão apresentar menus com 40% de desconto durante a semana e 20% ao fim de semana (sexta-feira à noite, sábado e domingo). Além dos descontos diretos, haverá ainda uma campanha de ofertas de sobremesas e descontos na refeição para partilhas nas redes sociais com o hashtag #diasamesaverao e a identificação do restaurante.

"O objetivo é atrair mais pessoas e dinamizar os restaurantes", notou o vereador do Turismo da Câmara de Famalicão, Augusto Lima, acrescentando que os restaurantes já têm "condições sanitárias" salvaguardadas para receber os clientes. Embora sem números oficiais, o responsável adiantou que os espaços de restauração estão a retomar a atividade mas ainda com bastantes quebras no negócio. Para já, não há informação de espaços de restauração que tenham encerrado.