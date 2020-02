Hoje às 17:05 Facebook

O tradicional cozido à portuguesa vai estar bem presente no Carnaval dos famalicenses. Os primeiros Dias à Mesa de 2020, decorrem entre 20 e 23 de fevereiro, com 17 restaurantes do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão cumpre a tradição do cozido à portuguesa à mesa no Domingo Gordo, aquele que antecede a terça-feira de Carnaval, tornando-se no epicentro desta iguaria tão tipicamente nacional que acompanha as celebrações carnavalescas.

