Diocese quer cancelar encontro com "vidente" no "convento" de Requião

A Arquidiocese de Braga quer cancelar o encontro que ocorrerá amanhã, domingo, no "convento" de Requião, Famalicão, com a "vidente" Vassula Ryden. O "convento" foi fundado por três religiosas e um padre que foram condenados por escravatura de "noviças" e que ainda ali vivem.

O encontro está agendado para amanhã à tarde, começando com a adoração ao Santíssimo, reza do terço e de seguida realização da eucaristia terminando com o "testemunho de Vassula".

"Vassula soube da nossa grande tribulação e por uma amiga dela e nossa de Espanha, conseguiu encontrar-nos. Desejava saber qual era a nossa situação", lê-se numa carta enviada aos leitores da revista editada pela Fraternidade Cristo Jovem, a instituição que tutela o "convento". "Foi uma alegria para nós", continua a missiva assinada por Maria Isabel, uma das "freiras" condenadas a penas de prisão entre os 12 e os 17 anos, por escravatura no passado mês de julho. A defesa das religiosas e do padre vão entretanto recorrer desta decisão.