Dois Anos de Pandemia: jantares na varanda contra isolamento de quem vive num lar

Instituição de Famalicão usou as portas em vidro, que rodeiam o edifício, para os idosos estarem com a família e, juntos, partilharem refeições e até celebrarem aniversários.

"As famílias dos idosos que estão na "Mundo da Vida" têm o código da porta da entrada e podem entrar a qualquer hora sem avisar ninguém. A covid foi uma tragédia porque acabou com as visitas e quase morremos de saudades uns dos outros" - as palavras são de Miguel Oliveira, 42 anos, um dos seis filhos de Emília Gomes, 83 anos, residente na estrutura residencial para pessoas idosas, em Lousado, Famalicão.

Emília, tal como os outros 27 residentes, começaram a falar com as famílias por videochamadas e por telefone, mas "não era a mesma coisa".