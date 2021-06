Alexandra Lopes Hoje às 00:51 Facebook

Uma colisão entre dois motociclos na noite desta terça-feira, na EN206, em Vermoim, Famalicão, provocou dois feridos, um dos quais grave.

As duas vítimas foram transportadas para o hospital de Famalicão, mas a mais grave, um homem de 35 anos, foi depois transferido para o hospital de S. João, no Porto. O outro ferido, com cerca de 30 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

No socorro estiveram os Bombeiros Famalicenses, os de Famalicão e a VMER. A GNR de Joane também esteve no local.