Dois feridos em despiste que atirou carro para jardim de pastelaria em Famalicão

Dois homens, com 21 e 29 anos, sofreram ferimentos ligeiros ao início desta quarta-feira, depois de o carro em que seguiam se ter despistado na EN14, em Arnoso de Santa Maria, Famalicão.

A viatura circulava na estrada nacional quando, por motivos desconhecidos, entrou em despiste, bateu num poste de eletricidade e caiu numa zona de jardim de uma pastelaria.

O condutor teve de ser desencarcerado pelos Bombeiros Famalicenses, mas o outro ocupante do carro conseguiu sair pelo próprio pé, encontrando-se fora do carro quando o socorro chegou ao local. As vítimas foram transportadas ao hospital de Famalicão.

No socorro, estiveram os Bombeiros Famalicenses com dez operacionais apoiados por três veículos e a VMER do hospital de Famalicão.