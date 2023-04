Duas pessoas sofreram ferimentos, ao início da tarde deste domingo, num incêndio num apartamento da avenida Marechal Humberto Delgado, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o fogo terá deflagrado no fogão da casa. Dois moradores foram assistidos no local e transportados ao hospital por inalação de fumo.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros Famalicenses e de Famalicão.