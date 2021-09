Dois feridos graves numa violenta colisão em Famalicão

Alexandra Lopes Ontem às 23:39 Facebook

Dois feridos graves e um ligeiro é o resultado de uma colisão entre uma mota e um automóvel na EN14, na Avenida Portas do Minho, em Ribeirão, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o homem de 32 anos que seguia na mota sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Famalicão, local onde foi assistido o homem, de 68 anos, que circulava no automóvel e sofreu ferimentos leves.

A outra ocupante da mota, uma mulher de 28 anos, foi socorrida no local e transportada ao Hospital de S. João, no Porto.

No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros de Famalicão com cinco veículos e 16 operacionais, as VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Famalicão e do Hospital de S. João e a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Santo Tirso. A GNR de Famalicão esteve no local.