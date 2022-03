Duatlo de Famalicão está de regresso com vertente solidária

Realiza-se este domingo, no Parque da Devesa, o Duatlo de Famalicão, organizado pela Associação Amigos do Pedal e pela Federação de Triatlo de Portugal.

A prova vai discutir os títulos nacionais de Duatlo Cross nas diferentes categorias, e tem uma vertente solidária, já que recolherá bens para os 59 refugiados que um grupo de voluntários famalicenses vai trazer da fronteira da Polónia. A competição acolhe atletas federados e não federados e alia 20 quilómetros de BTT a cerca de sete quilómetros de corrida.

"A atribuição dos títulos nacionais em Famalicão significa que há, da parte da federação, um reconhecimento à qualidade da prova que em Famalicão temos sido capazes de organizar, valorizando a competição com um percurso exigente e divertido, em que os atletas federados são acompanhados de uma enorme moldura de praticantes ocasionais e do muito público que habitualmente acompanha a competição em toda a extensão do percurso", diz Paulo Machado Ruivo, presidente da Associação Amigos do Pedal.