Ecocentro móvel vai percorrer freguesias de Famalicão

O concelho de Famalicão vai ter um ecocentro móvel a percorrer todas as freguesias do concelho, já a partir da próxima terça-feira.

Os resíduos que não podem ser depositados nos ecopontos tradicionais como lâmpadas, tinteiros, pilhas ou pequenos eletrodomésticos podem ser colocados no ecocentro móvel, que vai estar em Abade de Vermoim de 7 a 14 de março. Depois, estará uma semana em Antas, uma em Arnoso Santa Eulália e uma em Arnoso Santa Maria.

"Ao percorrer semanalmente as várias freguesias do concelho, este equipamento está a dar a possibilidade aos famalicenses de reciclarem diferentes objetos sem saírem da sua freguesia. Estamos a levar o ecocentro até às pessoas, a promover a reciclagem junto dos famalicenses e a reforçar a política de sustentabilidade do município", aponta o vereador do Ambiente da Câmara de Famalicão, Hélder Pereira.

O calendário do ecocentro móvel pode ser consultado na página da autarquia.