Edifício de apoio à urgência de Famalicão pronto para a semana

Alexandra Lopes Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

No início da próxima semana, o serviço de urgência do hospital de Famalicão terá um novo edifício de apoio, que vai centralizar o tratamento e avaliação de doentes respiratórios.

A nova estrutura tem cerca de 400 metros quadrados e vai "assegurar o tratamento de doentes respiratórios adultos e pediátricos em espaços distintos, com capacidade para mais ou menos 35 pessoas". Em nota enviada à imprensa, a Autarquia indica que o espaço será constituído por uma sala de emergência, uma de imagiologia e uma sala de enfermagem.

A Câmara refere ainda que a área pediátrica é composta por dois consultórios médicos, instalação sanitária, 12 lugares para doentes apeados e oito em maca. A área destinada a profissionais engloba dois balneários com instalação sanitária e um espaço dedicado à troca de equipamento individual, sendo que haverá um acesso independente do exterior. "Todo o espaço é servido por duas salas de sujos assegurando o apoio ao equipamento de higienização e evacuação de resíduos", lê-se na mesma nota.

A Câmara de Famalicão investiu 150 mil euros neste novo edifício. "Trata-se de um esforço financeiro, que a Câmara Municipal faz em prol da saúde dos famalicenses, e que surge no âmbito da colaboração institucional que mantemos com o Hospital", disse o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

O autarca acrescentou que a construção do equipamento "surge como uma resposta ao diagnóstico de necessidades gerado no seio da proteção civil municipal que reúne a rede de instituições de saúde, socorro e segurança do concelho, muito concretamente, às necessidades elencadas pelo hospital de Famalicão".