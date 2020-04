Em dez dias, 100 pessoas pediram apoio à renda em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:47 Facebook

Já são 100 os pedidos de apoio à renda que a Câmara de Famalicão recebeu, em apenas dez dias.

O município lançou um pacote de medidas de apoio económico-social no âmbito da pandemia de Covid-19, onde estão incluídos apoios ao pagamento da renda. Esta quinta-feira, no final da reunião de Câmara, o presidente, Paulo Cunha, adiantou que já há mais de uma centena de pedidos de apoio para rendas, que estão agora a ser analisados.

"É um número que impressiona", diz o autarca, notando que a Câmara vai continuar a comunicar as medidas municipais para que todos que precisam possam beneficiar delas.

Paulo Cunha adiantou que os números de desemprego no concelho já subiram - de cerca de 3500 pessoas sem emprego, no final de fevereiro, para "pouco mais de 4000" nos primeiros dias de abril. "É um número que sinaliza o aumento do desemprego, que é uma consequência que seria de esperar", afirmou. Para já, acrescentou, no concelho encerrou apenas uma empresa da área têxtil.

Segundo informações que recolheu junto do centro de emprego, estes novos desempregados ficam a dever-se maioritariamente à não renovação de contratos de trabalho, mas também há casos de extinção de postos de trabalho e pessoas em idade próxima da reforma.

Entretanto, a Autarquia reforçou a área social com mais dois milhões de euros, uma revisão orçamental aprovada esta quinta-feira, como forma de "prevenir" as necessidades que podem ocorrer.