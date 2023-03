Em Famalicão ainda não há data para ter todas as carreiras a funcionar

A Câmara de Famalicão revelou que não há, para já, data para que a empresa concessionária do transporte rodoviário no concelho cumpra com todas as linhas contratadas. Por exemplo, das 23 que se previam para serviço ao fim de semana, apenas nove estão a ser realizadas.

Há "melhorias" em carreiras para algumas freguesias, nomeadamente ao fim de semana mas não há ainda "data fixa" para o cumprimento integral do que está contratado.

Tal como o JN noticiou a Câmara Municipal diz que a Transdev, a quem foi adjudicado o serviço de autocarros não estava a cumprir o caderno de encargos havendo autocarros suprimidos e horários que não eram cumpridos. A empresa confirmou "algumas falhas" no serviço de transportes devido à "escassez de motoristas" e para resolver o problema está a recorrer a mão-de-obra estrangeira que está em processo de legalização e formação.