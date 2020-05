Empresa de Famalicão cria a primeira máscara transparente certificada

Hoje às 15:42 Facebook

A empresa famalicense Elastoni - Confeções, através da sua marca Be Angel, desenvolveu a primeira máscara transparente portuguesa certificada, que deverá chegar ao mercado dentro de três semanas.

A máscara social criada pela Elastoni facilita a leitura labial e a comunicação entre pessoas surdas ou com problemas auditivos, foi desenvolvida em estreita colaboração com o Cietve - Centro tecnológico da Indústrias Têxtil e do Vestuário, entidade que certifica as máscaras que respeitam as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

"É uma solução já muito reclamada e que se destina a um largo número de utilizadores, como sejam a população surda ou com dificuldade auditiva, intérpretes de língua gestual, terapeutas da fala, entre outros", afirma o Citeve, que também tem sede em Famalicão.

