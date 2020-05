Empresa francesa vai criar 200 postos de trabalho em Famalicão

Hoje às 18:14 Facebook

A empresa de capital francês Tyba vai investir cerca de 50 milhões de euros numa fábrica em Famalicão que vai criar 200 novos postos de trabalho.

O projeto foi apresentado esta quinta-feira, na reunião da Câmara Municipal de Famalicão, que aprovou o interesse municipal do mesmo, bem como a concessão de benefícios fiscais ao empreendimento empresarial, no âmbito do programa Famalicão Made IN.

A Tyba tem uma empresa famalicense como parceiro, a Caixiave, e "é precisamente para complementar aquilo que a Caixiave já produz que vai surgir este novo empreendimento industrial", como explicou o vereador do Empreendedorismo, Augusto Lima.

