Empresa vai criar 11 novos postos de trabalho em Famalicão

A freguesia de Vilarinho das Cambas, em Famalicão vai ter uma nova unidade industrial de perfis metálicos. A nova unidade cujo edifício está em construção vai criar onze novos postos de trabalho e começar a produzir em março.

Segundo informações da Câmara de Famalicão, a Steeltrax que fabrica estruturas e perfis metálicos para o mercado das energias renováveis está atualmente a laborar na Póvoa de Varzim mas está a construir uma nova unidade em Vilarinho das Cambas, no valor de sete milhões de euros.

A firma, diz a mesma fonte, quer "apostar fortemente na investigação e desenvolvimento, assim como na relação de proximidade com universidades e institutos de investigação científica, para potenciar o conhecimento e desenvolvimento de produto" e por isso os onze novos postos de trabalho serão "altamente qualificados".

PUB

A instalação desta empresa no concelho conta com o apoio da Câmara Municipal, através do programa Made 2IN, que apoia a captação e fixação de empresas no concelho, com redução das taxas de licenciamento e de construção.

Para Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão "a dimensão do Created IN Famalicão também é materializada com a atração de empresas com este perfil de abertura para a investigação e desenvolvimento de novos produtos, para o nosso território. Daí a manifestação de interesse municipal deste investimento".