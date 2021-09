Endereço de email da Câmara de Famalicão enviou nota de campanha do PSD/PP

Alexandra Lopes Hoje às 17:44 Facebook

Alguns órgãos de comunicação social receberam, na passada segunda-feira, uma nota de imprensa relativa à campanha do candidato da coligação PSD/PP, Mário Passos, à Câmara de Famalicão através do endereço de email institucional de uma funcionária do gabinete de comunicação social da Autarquia.

O email com o assunto "Aproveitar os Fundos Europeus depende de um bom plano e de força institucional" foi enviado às 16.49 horas. Dez minutos mais tarde, os jornalistas receberam do mesmo endereço institucional do município um pedido de resgate. "O presente email foi enviado por engano pelo que pedimos o resgate do mesmo. Obrigado", dizia.

Entretanto, minutos depois, a mesma nota de imprensa foi enviada através do email de campanha usado pela Coligação PSD/PP.

Contatada pelo JN, a Câmara de Famalicão esclarece que alguns meios de comunicação social "receberam informação indevida por parte de um email institucional da Câmara. Segundo informações dos serviços, terá existido um engano no reencaminhamento de uma informação por parte de um quadro da autarquia que terá assumido o engano e pedido o resgate do email". Acrescenta que o presidente da Câmara, Paulo Cunha ordenou a abertura de um processo de averiguações.

Já a direção de campanha da Coligação PSD/PP informou que a empresa que está a fazer a campanha de comunicação é a Jungle Moments.