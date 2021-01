Enfermeiros de Famalicão contra condições de trabalho

Alexandra Lopes Hoje às 22:57 Facebook

Os enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica do hospital de Famalicão dizem que as condições de trabalho não são as adequadas. Há até profissionais que já fizeram uma nota de escusa.

Para as 10 horas de sexta-feira, está prevista uma vigília silenciosa contra as condições de trabalho e a Ordem dos Enfermeiros vai reunir com a administração da unidade de saúde. O fluxo de trabalho e as condições físicas são as principais queixas destes profissionais de saúde.

Segundo Rui Carneiro, do Sindicato dos Enfermeiros, o fluxo de trabalho e o recurso às horas extraordinárias estão a deixar os profissionais "fisicamente desgastados". E mesmo que a afluência ao serviço de urgência possa ter diminuído, o sindicalista nota que há doentes que precisam de outro tipo de cuidados porque ficam dias na urgência, por não haver vaga no internamento médico-cirúrgico. "Isso significa que é preciso prestar outro tipo de cuidados ao doente como higiene e alimentação", nota o sindicalista, referindo que o que era feito por "dois ou três" é agora feito por um profissional.

Por outro lado, diz ainda, a nova ala para doentes respiratórios não tem aquecimento durante a noite, o que causa constrangimentos aos profissionais que ali trabalham e que têm de vestir várias camadas de roupa por baixo do fato de proteção.

O sindicato, aponta Rui Carneiro, está a tentar contactar com a administração do hospital no sentido de solucionar a situação. A administração não quis reagir às queixas remetendo para amanhã uma eventual posição sobre o assunto.